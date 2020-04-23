В Баку автомобиль въехал в аптеку – ФОТО – ВИДЕО

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В поселке Бузовна Хазарского района Баку, на трассе Бузовна-Загульба произошло ДТП.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, грузовик марки Isuzu (госномер 90-JX-21) врезался в автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находилась женщина.

После столкновения Mercedes вылетел на тротуар и въехал в аптеку у дороги. Пострадавших в ДТП нет, но машине и аптеке причинен значительный ущерб.

Тимур Рзаев, Э.Т.