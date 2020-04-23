1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Экономика
В мире
Бомонд
Мнение
Спорт
Azərbaycanca

В Баку автомобиль въехал в аптеку – ФОТО – ВИДЕО

23 Апреля, 2020 в 18:45 ~ 1 минута на чтение 3200
В Баку автомобиль въехал в аптеку – ФОТО – ВИДЕО

В поселке Бузовна Хазарского района Баку, на трассе Бузовна-Загульба произошло ДТП.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, грузовик марки Isuzu (госномер 90-JX-21) врезался в автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находилась женщина.

После столкновения Mercedes вылетел на тротуар и въехал в аптеку у дороги. Пострадавших в ДТП нет, но машине и аптеке причинен значительный ущерб.

Тимур Рзаев, Э.Т.

3 200

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2020 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены