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В Баку автомобиль врезался в здание министерства: автохулиганы разбежались кто куда – ВИДЕО

Сегодня в 14:44 ~ 1 минута на чтение 277
В Баку автомобиль врезался в здание министерства: автохулиганы разбежались кто куда – ВИДЕО

Серьезное ДТП произошло на проспекте Гусейна Джавида перед зданием Министерства экологии и природных ресурсов АР, расположенным в Ясамальском районе Баку.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, группа автохулиганов, сидевших в автомобиле марки ВАЗ-2107, гоняла на большой скорости.

Один из них, сидевший за рулем, вошел в поворот на высокой скорости, в результате чего машина перевернулась и врезалась в здание министерства, остановившись у его входа.

Автохулиганы стали выскакивать из машины и разбегаться кто куда, но вскоре были задержаны.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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