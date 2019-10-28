«В Баку богато представлена сверхсовременная архитектура». УЕФА представил столицу Азербайджана

Официальный сайт УЕФА представил города и стадионы, которые примут чемпионат Европы 2020 года.

ЕВРО-2020 примет дюжина городов и арен со всей Европы.

Баку примет три матча группы A (13, 17, 21 июня), а также четвертьфинал (4 июля).

«Баку - самая низко расположенная столица в мире - 28 метров ниже уровня моря. Ее также именуют Городом ветров. Еще с XIX столетия Баку является центром добычи нефти.

В Баку богато представлена сверхсовременная архитектура, а для любителей древности есть окруженный стеной старый город, Ичери-шехер. Он входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь находятся Девичья башня и Дворец ширваншахов XV века.

Олимпийский стадион в Баку принял летом 2019 года финал Лиги Европы УЕФА, в котором "Челси" победил "Арсенал". Домашняя арена сборной Азербайджана является частью комплекса Олимпийской деревни, хотя Игры в Баку еще не проходили», - пишет официальный сайт УЕФА.

В материале также, пройдя по ссылке, можно спланировать поездку в Баку во время Евро.

В материале также было рассказано и об остальных городах, которые примут матчи Евро-2020.

Амстердам

Матчи: три матча группы C (14, 18, 22 июня), 1/8 финала (27 июня)

- Велостолица мира (велосипедов в городе больше, чем жителей, и свыше 60% перемещений в центре совершаются на велосипедах). Амстердам - туристический рай, который ежегодно принимает около 17 миллионов гостей, и это неспроста.

- Рейксмюзеум - главная драгоценность в культурной короне города, украшенной множеством ярких камней. Амстердам пронизывают бесчисленные каналы, на которых стоит 1500 мостов. При этом в столице Нидерландов полно зеленых зон, а на площади Лейдсеплейн находится множество баров, ждущих своих посетителей.

- На момент открытия в 1996 году "Йохан Кройфф Арена" была первым в Европе стадионом с выдвижной крышей. Бывшая "Амстердам Арена" была переименована в 2018 году в честь легендарного Йохана Кройффа, который скончался в марте 2016-го.

Бильбао

Матчи: три матча группы E (15, 20, 24 июня), 1/8 финала (28 июня)

- Десятый по величине город Испании и первый - в Басконии. Известен в том числе характерными эфесами шпаг и рапир, которые так и называются - бильбо. Еда - основа баскской культуры. В нее, например, входят пинчос - поджаренные кусочки хлеба, на которые кладут все что душе угодно - от трески и морского ежа до козьего сыра в соусе из хереса.

- Украшение Бильбао - музей Гуггенхайма архитектора Фрэнка Гери, рядом с которым стоит огромный цветочный терьер работы Джеффа Кунса. В закрытом для транспорта старом городе выделяется готический собор XIV века.

- Современный стадион "Сан-Мамес" открылся в 2013 году на месте старой одноименной арены. Памятник легендарному нападающему "Атлетика" Рафаэля Морено по прозвищу Пичичи перенесли со старого стадиона на новый. Капитаны впервые приезжающих сюда команд возлагают к нему цветы.

Будапешт

Матчи: три матча группы F (16, 20, 24 июня), 1/8 финала (28 июня)

- Появился в результате слияния Буды и Обуды на западном берегу Дуная с Пештом на восточном. В столице Венгрии родился Ференц Пушкаш и многие другие игроки золотой венгерской сборной 50-х годов. Здесь находятся 80 геотермальных источников и крупнейшая в мире система пещер с термальными водами.

- Новый стадион в Будапеште носит имя главной звезды в истории венгерского футбола. На нем выступает сборная Венгрии. Его предшественник "Непштадион" ("Народный") 23 мая 1954 года принимал матч, в котором сборная Англии потерпела свое крупнейшее поражение - 1:7 от Венгрии.

- На Будайском холме (внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО) расположены такие достопримечательности, как площадь Св. Троицы, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион. Грандиозный Исторический музей Будапешта хранит много предметов искусства.

Бухарест

Матчи: три матча группы C (14, 18, 22 июня), 1/8 финала (29 июня)

- В столице Румынии Илие Настасе учился играть в теннис, а Константин Бранкузи занимался скульптурой, прежде чем уехать в Париж. Бухарест и сам назывался Маленьким Парижем в первой половине ХХ века, пока не изменился в коммунистическую эпоху.

- Невероятных размеров Дворец Парламента и Площадь Революции со следами пуль иллюстрируют, какой тяжелой получилась судьба города в ХХ столетии.

- "Арена Националэ" стоит на месте старого Национального стадиона, где дважды выступал Майкл Джексон. Новый стадион в 2012 году принимал финал Лиги Европы УЕФА, когда "Атлетико" со счетом 3:0 победил "Атлетик".

Глазго

Матчи: три матча группы D (15, 19, 23 июня), 1/8 финала (30 июня)

- Крупнейший город Шотландии и третий по величине в Великобритании, название которого в переводе с гэльского означает "зеленая долина" (glas chu). Именно здесь состоялся первый футбольный матч в истории сборных - в 1872 году Шотландия и Англия сыграли 0:0. Находится примерно в 70 километрах от столицы Шотландии Эдинбурга.

- Здание городского совета на Джордж-сквер красноречиво рассказывает о богатстве и престиже некогда второго города Британской империи, а в западной части находится викторианский парк Келвингроув с Ботаническим садом.

- С 1908 по 19050 год "Хэмпден Парк" был самым большим стадионом в мире. Трибуны не раз расширяли, и матч Шотландия - Англия в 1937 году посетили 149 415 человек. У главных клубов Глазго - "Селтика" и "Рейнджерс" - свои стадионы, а "Хэмпден Парк" служит домом сборной Шотландии и скромному "Куинс Парк".

Дублин

Матчи: три матча группы E (15, 19, 24 июня), 1/8 финала (30 июня)

- Дублин - бывшее поселение викингов, называвшееся на ирландском Dubh Lind (Черный пруд). В 1988 году ирландская столица отпраздновала свое тысячелетие. Дублин дал миру пиво Guinness, Шинейд О'Коннор, Оскара Уайльда, Брэма Стокера, Джеймса Джойса и U2.

- От музея Guinness до Келлской книги в библиотеке Тринити-колледжа - город дышит историей. Оживленная О'Коннелл-стрит с ее памятниками, посвященными героям борьбы за независимость, на любого произведет неизгладимое впечатление.

- С момента открытия в 2010 году "Дублин Арена" вместимостью более 50 тысяч принимает матчи сборных по футболу и регби. В 2011 году здесь прошел финал Лиги Европы между "Порту" и "Брагой", победным голом в котором отметился защищавший тогда цвета "драконов" Радамель Фалькао.

Копенгаген

Матчи: три матча группы B (13, 18, 22 июня), 1/8 финала (29 июня)

- Считается одним из самых счастливых городов мира. Город велосипедистов. Больше половины горожан ездят на велосипеде каждый день. Связан с Мальме Эресуннским мостом, который прославился благодаря шведско-датскому детективному сериалу "Мост".

- В нескольких минутах от вокзала находится парк Тиволи. Экзотическая архитектура, старинные здания, пышная растительность и ностальгические аттракционы... Особенно красиво здесь по ночам. Парк был основан в 1843 году, здесь любил гулять Ганс Христиан Андерсен.

- "Паркен" на 38 тысяч сидячих мест - самый большой стадион в Дании. Домашний стадион "Копенгагена" и мужской сборной Дании. В 1994 году принимал финал Кубка кубков, а шесть лет спустя - финал Кубка УЕФА. В обоих матчах участвовал лондонский "Арсенал".

Лондон

Матчи: три матча группы D (14, 19, 23 июня), 1/8 финала (27 июня), полуфиналы (7, 8 июля), финал (12 июля)

- Лондон - самый посещаемый город мира, принимающий каждый год примерно 31,2 миллиона туристов. В английской столице проживает около девяти миллионов человек, это родина королевы Елизаветы, Чарльза Диккенса и панк-рока. Единственный город, принимавший три Олимпиады: в 1908, 1948 и 2012 годах.

- Вестминстерское аббатство, собор Святого Павла, Тауэр, Букингемский дворец, Британский музей, Национальная галерея, Трафальгарская площадь... Можно продолжать бесконечно. Однако платформа 9¾ на станции Кингс-Кросс кому-то даже интереснее.

- После перестройки и открытия в 2007 году самый крупный стадион Великобритании принял 21 миллион зрителей. Начиналось все в 1924 году, когда на этом месте распахнул двери "Эмпайр Стэдиум". Ныне знаменитые парные башни старой арены сменила гигантская арка.

Мюнхен

Матчи: три матча группы F (16, 20, 24 июня), четвертьфинал (3 июля)

- Столица Баварии знаменита оркестрами и музеями, включая три Пинакотеки. Здесь базируются компании BMW и Siemens, а также футбольный клуб "Бавария". Знаменитое местное понятие "гемютлихкайт" описывает типично мюнхенские тепло и уют. Его легко ощутить на ежегодном Октоберфесте.

- "Арена Мюнхен" - домашняя арена "Баварии". Строительство стадиона завершилось в апреле 2005 года. Спустя год он принимал матчи ЧМ-2006. Может вместить на международных матчах до 70 тысяч зрителей. Ясным вечером арену видно даже с австрийских Альп.

- Для прогулок можем рекомендовать Английский сад - один из крупнейших городских парков в мире (он больше нью-йоркского Центрального парка), находящийся рядом с Мюнхенском университетом. Также стоит посетить старый Олимпийский парк.

Рим

Матчи: три матча группы A (12, 17, 21 июня), четвертьфинал (4 июля)

- В Риме находится ряд самых популярных туристических объектов мира. Не зря этот город называют Caput Mundi (столицей мира) и Вечным городом.

- Стадион "Олимпико" делят "Лацио" и "Рома". Главная арена Рима открылась в 1953 году, после чего неоднократно реконструировалась."Олимпико" принимал четыре финала Кубка европейских чемпионов, Олимпиаду-1960, чемпионат Европы-1968 и чемпионат мира-1990.

- В Риме великое множество достопримечательностей. Чего стоят только Колизей, музеи Ватикана, собор Святого Петра, фонтан Треви, Испанская лестница и Пантеон! Рим - сокровищница искусства и архитектурного великолепия, включая концертный зал Парко-делла-Музика.

Санкт-Петербург

Матчи: три матча группы C, (13, 17, 22 июня), четвертьфинал (3 июля)

- Второй крупнейший город России. Славится каналами и 342 мостами, за что зовется Северной Венецией. Также знаменит белыми ночами - длинными летними вечерами, когда солнце полностью не садится за горизонт.

- Стадион "Санкт-Петербург" стал домом для "Зенита" с апреля 2017 года. Здесь прошли семь встреч ЧМ-2018, а проект арены разработал Кисе Курокава. По замыслу японского архитектора, она походит на космический корабль, приземлившийся на берегу Финского залива.

- Основанный в 1764 году Екатериной II Эрмитаж является одним из крупнейших музеев мира. Здесь собрано более трех миллионов произведений искусства и предметов культурного наследия. Только часть находится на постоянной экспозиции в 360 залах музея. В комплекс Эрмитажа входят пять зданий, самое известное - величественный Зимний дворец.