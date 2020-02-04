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В Баку девушка сбежала из дома с возлюбленным, сказав, что идет на курсы

Сегодня в 15:16 ~ 1 минута на чтение 559
В Баку девушка сбежала из дома с возлюбленным, сказав, что идет на курсы

В Управление полиции Насиминского района Баку поступило заявление от родителей 20-летней Н.З. (имя девушки не называется из этических соображений – прим. авт.), которые сказали, что их дочь пропала посте того, как в воскресенье, 2 февраля, пошла на обучающие курсы.

Как сообщает 1news.az, по факту сотрудниками полиции безотлагательно были начаты оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что девушка сбежала из отчего дома со своим молодым человеком.

Сейчас устанавливается местонахождение молодой пары, чтобы вернуть девушку родителям.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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