В Баку девушку учит вождению инструктор, которую саму надо учить - ФОТОФАКТ

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Примечательный и курьезный случай произошел на проспекте Метбуат в Ясамальском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, очевидец Лейла Кандилова сфотографировала, как девушка, обучающаяся с инструктором на машине «Женской школы вождения», остановила автомобиль Hyundai I20 (госномер 90-FV-290) прямо на «островке безопасности».

Это, естественно, нарушение правил. Возникает резонный вопрос: «Не пора ли инструктору самому подучить правила, и чему может научить учитель, позволяющий ученику так нарушать ПДД?»

Тимур Рзаев, Э.Т.