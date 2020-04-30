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В Баку готовятся к 4 мая и приему большого потока людей из районов – ПОДРОБНОСТИ

Сегодня в 11:47 ~ 1 минута на чтение 1056
В Баку готовятся к 4 мая и приему большого потока людей из районов – ПОДРОБНОСТИ

Государственная служба автомобильного транспорта Азербайджана подготовила план действий по восстановлению с понедельника, 4 мая, междугородных автобусных перевозок и передала его на рассмотрение в Кабинет министров АР.

Как сообщила 1news.az руководитель пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова, согласно плану, приняты все необходимые меры для перевозки к местам назначения пассажиров, зарегистрированных в Баку и Сумгайыте (которые не смогли вернуться из районов страны в свои города из-за карантина), и граждан с региональной регистрацией (которым не удалось выехать из столицы в связи с усилением карантинного режима в стране).

Кроме того, с четверга, 30 апреля, учитывая увеличение плотности пассажиропотока в направлении Баку-Сумгайыт, на линию были выпущены все автобусы. А 56 автовокзалов республики работают в усиленном режиме.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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