В Баку мать застала несовершеннолетнюю дочь с женатым мужчиной – ВИДЕО

Сегодня гостем телепередачи «BizimləSən» стала женщина, у которой пропала дочь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Baku.ws, женщина отметила, что ее дочь Эслана убежала из дома своей будущей свекрови.

«Моя дочь с 16 лет любила женатого мужчину. Она говорила, что любит его. Этот человек говорил, что любит мою дочь, и обещал жениться на ней. Однажды я застала их в квартире, которую мы с дочерью снимали в Баку. Я уезжала в район на два дня. Моя дочь не знала, что я вернусь раньше. Я их застала вместе. А по будням я работала весь день», - отметила мать пропавшей девушки.

По ее словам, после этого было принято выдать ее замуж.

«Эслану помолвили с дальним родственником ее отца, который проживает в России. Ему 28 лет. Он на 11 лет старше моей дочери. Обе семьи готовились к помолвке. Она жила в Ширване у своей будущей свекрови», - сказала мать.

Она также добавила, что 11 октября девушка убежала оттуда, и с тех пор от нее нет вестей.

Убитая горем мать посредством передачи попросила свою дочь вернуться домой.

1news.az