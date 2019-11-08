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В Баку микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть раненые

8 Ноября, 2019 в 23:15 ~ 1 минута на чтение 316
В Баку микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть раненые

В Гарадагском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщает АПА, авария произошла на магистральном шоссе Баку-Газах, недалеко от стационарного поста ГДП.

По сообщению, микроавтобус марки «Форд» столкнулся с грузовиком.

В результате аварии госпитализированы три человека.

Состояние одного из трех пострадавших при ДТП остается тяжелым.

Лечение пострадавших продолжается в больнице. ДТП произошло перед Сангачальским терминалом.

Что касается причин аварии, известно, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль марки «КамАЗ» в момент, когда последний  подавал назад.   

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