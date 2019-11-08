В Баку микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть раненые

В Гарадагском районе Баку произошло серьезное ДТП.
Как сообщает АПА, авария произошла на магистральном шоссе Баку-Газах, недалеко от стационарного поста ГДП.
По сообщению, микроавтобус марки «Форд» столкнулся с грузовиком.
В результате аварии госпитализированы три человека.
Состояние одного из трех пострадавших при ДТП остается тяжелым.
Лечение пострадавших продолжается в больнице. ДТП произошло перед Сангачальским терминалом.
Что касается причин аварии, известно, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль марки «КамАЗ» в момент, когда последний подавал назад.
1news.az