В Баку микроавтобус столкнулся с грузовиком, есть раненые

В Гарадагском районе Баку произошло серьезное ДТП.

Как сообщает АПА, авария произошла на магистральном шоссе Баку-Газах, недалеко от стационарного поста ГДП.

По сообщению, микроавтобус марки «Форд» столкнулся с грузовиком.

В результате аварии госпитализированы три человека.

Состояние одного из трех пострадавших при ДТП остается тяжелым.

Лечение пострадавших продолжается в больнице. ДТП произошло перед Сангачальским терминалом.

Что касается причин аварии, известно, что микроавтобус врезался в грузовой автомобиль марки «КамАЗ» в момент, когда последний подавал назад.

1news.az