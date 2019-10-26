В Баку муж искромсал ножом жену

25 октября в лечебное учреждение была доставлена Мянзяря Ровшан гызы Танрывердиева (1983 года рождения) с ножевыми ранениями.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в совместном заявлении Бакинской городской прокуратуры и Главного управления полиции Баку.

В нем отмечается, что сотрудники полиции и прокуратуры осмотрели место преступления.

«По факту в следственном отделе Управления полиции Насиминского района Баку было возбуждено уголовное дело по статье 126.1 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») Уголовного кодекса АР, начато следствие, взяты показания свидетелей, назначены экспертизы.

Установлено, что ножевые ранения женщине нанес ее муж Рафаил Танрывердиев, который задержан и признался в совершенном преступлении.

Следствие продолжается», - говорится в заявлении.

Тимур Рзаев, Э.Т.