В Баку мужчина провел в ресторане почти 27 часов

Довольно интересной и очень позитивной новостью поделился в своем профиле на «Фейсбуке» генеральный директор Anadolu Restaurants & Catering Фикрет Халилов.

«Вчера был установлен новый рекорд ресторана «Анадолу»!!! Догадываетесь, какой?» - написал он и сообщил о том, что один из посетителей провел в их ресторане целых 26 часов 35 минут. Что интересно, это – не первый случай такого проявления любви и привязанности к «Анадолу».

«Прошлый рекорд был поставлен одной особой, которая пробыла у нас 23 часа 55 минут. Друзья, подскажите, как обратиться в Книгу рекордов Гиннесса»? – спрашивает Ф.Халилов в своем статусе.

Мы связались с Ф.Халиловым, чтобы уточнить некоторые подробности случившегося, и первый вопрос, который мы задали, звучал так:

- А что, так можно было?!

В ответ Ф.Халилов рассмеялся и сказал, что да, конечно, почему бы и нет.

- Но что можно делать 27 часов в ресторане?

- Есть, пить, работать, общаться с друзьями. К нему приходили периодически какие-то люди. Сначала одни пришли, потом другие. Иногда он засыпал, и мы его будили.

- Спал?!.. Может, вам подумать о создании «капсульных» кабинетов, по типу «капсульных отелей»?

- Это хорошая идея. Что интересно, это не первый случай столь длительного пребывания в нашем ресторане. Впервые такое случилось несколько лет назад, и почти сутки у нас провела одна женщина.

- Значит, у вас в ресторане можно поработать, отдохнуть, поесть и даже вздремнуть. Будем знать. Наверное, он у вас и позавтракал, и пообедал, и поужинал?

- И еще раз позавтракал. Да, он пришел в полшестого утра, провел у нас целый день и ночь, и ушел утром следующего дня. В целом, потратил за сутки 183 маната.

- Мы, конечно, не Книга рекордов Гиннесса, но напишем об этом. И желаем «Анадолу» новых рекордов.

- Спасибо, все взаимно, мы всегда рады гостям.

Натали Александрова