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В Баку на улице нашли новорожденную

Сегодня в 11:21 ~ 1 минута на чтение 435
В Баку на улице нашли новорожденную

Рядом с мусорным баком, установленным в поселке Алатава Ясамальского района Баку, была найдена новорожденная девочка.

Как сообщает 1news.az, малышку одного-двух дней от роду нашли местные жители, они и сообщили об этом в районное управление полиции.

Девочка жива и здорова, в ближайшее время ее передадут в дом малютки.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого говорят о том, что девочку, родившуюся в результате «подпольных родов», выбросила на улицу родная мать.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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