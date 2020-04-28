В Баку на улице нашли новорожденную

~ 1 минута на чтение 435

Рядом с мусорным баком, установленным в поселке Алатава Ясамальского района Баку, была найдена новорожденная девочка.

Как сообщает 1news.az, малышку одного-двух дней от роду нашли местные жители, они и сообщили об этом в районное управление полиции.

Девочка жива и здорова, в ближайшее время ее передадут в дом малютки.

По факту начато разбирательство, предварительные итоги которого говорят о том, что девочку, родившуюся в результате «подпольных родов», выбросила на улицу родная мать.

Тимур Рзаев, Э.Т.