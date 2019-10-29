В Баку организован официальный прием по случаю национального праздника Турции - ФОТО

29 октября посольство Турции в Азербайджане организовало официальный прием по случаю 96-й годовщины провозглашения Республики.

Вначале прозвучали государственные гимны двух стран.

Посол Турции в нашей стране Эркан Озорал зачитал поздравительное послание Президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В послании говорится, что являясь одной нацией и государством турецкий народ за последний период переживает важные моменты. Турецкая Республика успешно ведет борьбу с террором. Турция обладает потенциалом, который справится с этой ответственной задачей. Страна в 2023 году достигнет своей цели, и тем самым грядущие поколения унаследуют более сильную Турцию.

Председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов в своем выступлении передал народу Турции искренние поздравления Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Он отметил, что Турция за минувшие 96 лет прошла большой путь развития. Сегодня Турция известна в мире как сильное государство. Между Турцией и Азербайджаном тесные братские отношения. На сегодняшний день между нашими странами подписано более 240 документов.

Между двумя странами имеются широкие торгово-экономические связи. Наши страны совместно реализовали крупные проекты. Межпарламентские группы дружбы играют большую роль в укреплении связей между Азербайджаном и Турцией. Наши братские государства также тесно сотрудничают в международных организациях, и, как правило, наши позиции совпадают. В армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте Турция однозначно поддерживает справедливую позицию нашей страны. Братские отношения глав государств положительно влияют на связи между нашими странами и народами.

На мероприятии присутствовали официальные лица государства и правительства, депутаты Милли Меджлиса, послы зарубежных стран в Азербайджане, представители общественности.

АЗЕРТАДЖ