В Баку почтили память Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова – ФОТО 

~ 3 минуты на чтение 707

По поручению министра обороны Закира Гасанова военнослужащие посетили могилу Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, похороненного на Аллее шехидов в Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, затем был посещен памятник Национальному герою, воздвигнутый в Наримановском районе столицы, к нему возложили цветы.

После почтения минутой молчания памяти героических сынов Родины, отдавших жизнь за территориальную целостность и защиту страны, выступившие еще раз вспомнили славный жизненный путь А.Агарунова и его участие в боях. Было подчеркнуто, что, как и представители других народов, проживающих в нашей стране, этот герой, имеющий еврейское происхождение, всегда считал Азербайджан своей Родиной, отдал свою жизнь за ее независимость и суверенитет.

Напомним, что Альберт Агарунов добровольно отправился на фронт, когда начались бои в Нагорном Карабахе, и 8 мая 1992 года героически погиб в боях за оборону Шуши.

7 июня 1992 года Агарунову Альберту Агаруновичу было присвоено звание Национального героя Азербайджана (посмертно). Герой похоронен на Аллее шехидов в Баку. Когда Альберта решили похоронить на Аллее шехидов, отец танкиста сказал его командирам, чтобы его сына хоронили там, где «хоронят бойцов-азербайджанцев, так как его сын воевал за Азербайджан». Во время похорон Агарунова молитвы одновременно читали и мулла, и раввин.

Медаль Национального героя вручил сестре Альберта Софье Мамедовой Президент Азербайджана Гейдар Алиев.

8 мая 2014 года по решению Национального фонда «Деде Горгуд», Совета аксакалов, Совета ветеранов республики и журнала Azərbaycan dünyası Альберт Агарунов за героизм, проявленный в боях за город Шуша, был посмертно награжден орденом «Сын Отечества», который был вручен брату героя Рантику Агарунову.

6 мая 2016 года А.Агарунов посмертно был награжден орденом Ази Асланова. Награда была вручена брату героя Рантику Агарунову.

Танк Т-72 с бортовым номером 533, на котором воевал Альберт Агарунов, экспонируется в Музее военной истории Азербайджана в Баку.

В 2004 году в еврейской школе «Хабад Ор-Авнер» в Баку состоялось открытие Музея Альберта Агарунова.

Бакинская средняя школа №154, которую окончил Альберт Агарунов, носит его имя. Перед зданием школы установлен бюст героя. В школе открыт уголок Агарунова, в котором всегда стоят живые цветы, около бюста проводятся все школьные мероприятия.

В поселке Красная Слобода одна из улиц носит имя Альберта Агарунова, на стене одного из зданий на этой улице установлена памятная доска в честь Национального героя. В 2017 году на стене дома в поселке Амирджан, в котором проживал Агарунов, установлена мемориальная доска.

Тимур Рзаев, Г.Р.