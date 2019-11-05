В Баку подросток выдумал свое похищение и историю с бандитами

Главное управление полиции Баку прокомментировало распространенную рядом СМИ информацию о похищении неизвестными подростка в столице.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, 12 августа жительница поселка Говсан Сураханского района А.Гараева обратилась с заявлением в 30-е отделение Управления полиции Сураханского района и сообщила, что ее 15-летний сын (имя подростка не называется из этических соображений) вышел из дома и не вернулся.

«С того времени сотрудники полиции вели поиски подростка. Наконец, 30 октября родители несовершеннолетнего сообщили полиции, что их сын вернулся домой. Более того, мальчик рассказал, что его якобы похитили и держали в подвале бандиты.

Но когда сотрудники полиции и прокуратуры проверили эту информацию, выяснилось, что подросток ушел из дома по собственному желанию, не уведомив родителей об этом. Ночевал в парках, а 30 октября, когда стало холодно, вернулся домой. Мальчик сам тоже признался в этом в ходе беседы с сотрудниками правоохранительных органов», - подчеркнул Э.Гаджиев и отметил, что расследование продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.