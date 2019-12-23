В Баку появилась банда грабителей, нападающих на трансвеститов-проституток

В Баку появилась банда грабителей, специализирующихся на представителях сексуальных меньшинств.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.az, в частности, в ночь на 23 декабря на Московском проспекте перед домом №68 были избиты гомосексуалисты, собирающиеся здесь в темное время суток для занятия проституцией.

В 19-е отделение Управления полиции Насиминского района обратился пострадавший - житель Баку А.Б. (1978 года рождения), рассказавший, что трое неизвестных мужчин напали на него и, применив силу, отняли 27 манатов.

Спустя час в то же отделение полиции явился другой представитель сексуальных меньшинств – житель Агстафинского района А.М. (1998 года рождения). По его словам, он был избит пятью неизвестными, которые отняли у него 5 манатов, удостоверение личности, мобильный телефон и т.д.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отделения задержали трех подозреваемых: жителя Гядабейского района Илькина Мамедова (1996 года рождения), жителя Сиязаньского района Рамина Ибрагимова (1978 года рождения) и жителя Баку Вяфалы Гусейнова (1967 года рождения). Все трое имеют судимости, в частности, В.Гусейнов был осужден за контрабанду.

Личности остальных совершивших разбойное нападение устанавливаются.

Тимур Рзаев