В Баку привезли новые пассажирские автобусы – ФОТО

Продолжаются работы по модернизации системы общественного транспорта в Баку.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации Бакинского транспортного агентства.

«В последние годы в результате правильной и прозрачной системы в сфере пассажироперевозок, созданной по поручению главы государства, перевозчиками также осуществляются работы по обновлению автобусных парков.

Предприниматели, работающие в данном секторе, пользуясь созданной для них благоприятной бизнес-средой, завезли в столицу Азербайджана за последний период более 200 современных автобусов.

Следует отметить, что данные автобусы должны отвечать требованиям, установленным решением Кабинета Министров Азербайджана №73 от 4 марта 2019 года.

С сегодняшнего дня была обновлена часть автобусов, курсирующих по регулярному маршруту №38.

Фирма «General Avto Kompani», осуществляющая пассажироперевозки на указанной линии, завезла в Баку 10 автобусов марки İsuzu Citibus.

Эти автобусы, отвечающие стандартам «Евро 5», создают возможность для улучшения качества услуг, предоставляемых пассажирам.

Новыми автобусами комфортно смогут пользоваться как инвалиды, так и люди с детскими колясками.

Для этого в автобусах установлены специальные механизмы», - говорится в информации.

1news.az