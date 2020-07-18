В Баку продезинфицировано 546 улиц - ФОТО

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В субботу, 18 июля, на главных улицах и проспектах Баку, а также в столичных поселках уже в седьмой раз проводились усиленные дезинфекционные работы.

Как сообщили 1news.az в Исполнительной власти Баку, к ним было привлечено 40 единиц спецтехники, принадлежащих коммунально-хозяйственным службам, и 20 автотранспортных средств специального назначения, принадлежащих Министерству внутренних дел АР.

Во время работ, которые продолжались до 18:00, специальными химическими средствами было продезинфицировано 546 улиц в центральных и отдаленных районах Баку.

Тимур Рзаев