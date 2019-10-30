В Баку проходит очередное заседание Совета министров обороны СНГ - ФОТО

30 октября в Баку начало работу очередное заседание Совета министров обороны стран-членов Содружества Независимых Государств.

В заседании принимают участие министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь, генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Республики Казахстан, генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Республики Узбекистан, генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Республики Таджикистан, генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник генерального штаба Вооруженных сил Кыргызской Республики, генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев и председатель Исполнительного комитета СНГ – исполнительный секретарь Сергей Лебедев.

Сначала участники заседания сфотографировались на память.

На заседании члены Совета рассматривают концепции военного сотрудничества стран СНГ до 2025 года и основные направления по подготовке совместной мониторинговой и оценочной систем министерств обороны государств-членов СНГ, связанных с радиационной, химической и биологической ситуациями до 2025 года.

Кроме того, на заседании обсуждаются итоги «Международных военных игр-2019», подготовка офицерских кадров для вооруженных сил стран СНГ, а также вопросы подготовки к проведению международного фестиваля инновационных научных идей «Старт в науку» и празднованию 75-летия Победы во Второй мировой войне. Одновременно обсуждаются итоги развития военного сотрудничества стран Содружества в 2019 году. На заседании будет обнародован Рабочий план Совета министров обороны СНГ на 2020 год. Кроме того, на заседании в центре внимания будут находиться вопросы текущего военного сотрудничества и предстоящие задачи.

АЗЕРТАДЖ