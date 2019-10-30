В Баку проходит презентация Системы быстрого координирования и управления проектами - ФОТО

В Баку проходит презентация нового бренда Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики - Системы быстрого координирования и управления проектами (СБКУП).

Выступивший на мероприятии председатель Совета государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики, депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев подробно проинформировал о СБКУП.

Затем был продемонстрирован видеоролик о работе Системы быстрого координирования и управления проектами.

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что фундаментальные принципы развития азербайджанского государства были определены великим лидером Гейдаром Алиевым. 1993-2003 годы были очень важным периодом в плане государственного строительства. В этот период был реализован ряд глобальных проектов, предприняты важные шаги для налаживания международных связей. 2003-2006 годы являются периодом модернизации государства под руководством Президента Ильхама Алиева, это – исторический период, богатый новыми трендами. В этот период гражданская удовлетворенность была одним из самых важных государственных приоритетов. В 2007-2008 годах Президент Ильхам Алиев принял две важные концепции. Первая из них – обеспечение гражданской удовлетворенности, а другая – концепция государственной поддержки СМИ. По обеим концепциям были созданы соответствующие государственные структуры.

«После президентских выборов 2018 года Президент Ильхам Алиев начал курс реформ. Основу этого курса составляет прозрачность. Все еще существует теневая экономика и следует проводить организованную борьбу с ней. Те, кто выступает против прозрачности, будут наказаны в соответствии с законодательством. Сегодня прозрачность вступила в такой этап, когда каждый гражданин принимает участие в этом процессе», - отметил помощник Президента.

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