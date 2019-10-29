В Баку произошел взрыв на судне, есть погибший и пострадавшие

29 октября около 13:30 произошел взрыв на геологоразведовательном судне, стоявшем у берега возле поселка Гургян Пираллахинского района Баку.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе SOCAR, взорвалась взрывчатка, которую используют для сейсморазведки дна моря.

В результате взрыва погиб сотрудник компании SOCAR Хабиль Гюльмамед оглу Мамедов.

Другие сотрудники компании – Азер Вагиф оглу Велиев, Бяхруз Рафиг оглу Пашаев и наемный сотрудник (контрактник) Бейюкага Мамедага оглу Халилов получили различные травмы и машиной «Скорой помощи» были доставлены в городскую больницу №5.

Тимур Рзаев