В Баку расстреляли «Ниву» с водителем и пассажиром – ФОТО

Минувшей ночью на улице Аббаса Мирзы Шарифзаде в Ясамальском районе Баку произошел вооруженный инцидент.

Как сообщает 1news.az, неизвестный преступник обстрелял из пистолета автомобиль марки ВАЗ-2121 «Нива», за рулем которого находился уроженец Билясуварского района, 30-летний Зульфи Ильгар оглу Мурадов, а в салоне – его 32-летний пассажир Илькин Бабаев.

З.Мурадов получил ранения в грудь, а И.Бабаев – в ногу. Раненым была оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Тимур Рзаев, Г.Р.

На фото – раненый З.Мурадов