30 октября в Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
В мероприятии примут участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.
На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.
1news.az