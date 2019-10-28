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В Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ

Сегодня в 12:53 ~ 1 минута на чтение 26
В Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ

30 октября в Баку состоится очередное заседание Совета министров обороны стран-членов СНГ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

В мероприятии примут участие министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, министр обороны Республики Казахстан генерал-майор Нурлан Ермекбаев, министр обороны Республики Узбекистан генерал-майор Баходир Курбанов, министр обороны Республики Таджикистан генерал-полковник Мирзо Шерали и начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Кыргызской Республики генерал-майор Райимберди Дуйшенбиев.

На заседании будут обсуждаться текущее военное сотрудничество и предстоящие вопросы.

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