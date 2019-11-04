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В Баку состоится заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне

Сегодня в 20:01 ~ 1 минута на чтение 123
В Баку состоится заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне

5 ноября в Баку начнет работу 12-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Минобороны, в ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусный генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 7 ноября.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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