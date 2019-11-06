В Баку состоялся CEO Lunch с участием заместителя председателя Агентства продовольственной безопасности – ФОТО

Заместитель председателя Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики Руфат Рустамзаде в рамках CEO Lunch сегодня встретился с топ-менеджерами компаний - членов Caspian European Club. По его словам, деятельность агентства является важной составной частью институциональных преобразований, проводимых в стране под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Агентство продовольственной безопасности приступило к осуществлению своих функций с 1 июля 2018 года. В процессе создания агентства были учтены современные призывы и новые инициативы, в том числе выдвигаемые бизнесом. При этом поставлена конкретная задача по формированию системы, охватывающей все звенья цепи продовольственной безопасности, базирующейся на анализе рисков.

В ходе встречи CEO Lunch Р.Рустамзаде проинформировал о деятельности агентства. Он также отметил, что внедрение централизованного механизма управления в сфере продовольственной безопасности позволит экономить ресурсы, защитить интересы потребителей, упростить оформление документов при экспортных и импортных операциях, а также обеспечить безопасность импортируемой в страну пищевой продукции, сократить число и обеспечить прозрачность проводимых в субъектах предпринимательства проверок. Более того, введение международных стандартов безопасности пищевых продуктов позволит сделать товары, производимые в Азербайджане, более конкурентоспособными на рынках развитых стран и таким образом увеличит их экспортный потенциал.

Этим будет обеспечено исполнение соответствующих пунктов Стратегической дорожной карты относительно производства и переработки сельскохозяйственной продукции в Азербайджанской Республике.

Затем выступил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев. Он отметил актуальность сферы продовольственной безопасности практически во всех сферах общественной деятельности, и это направление экономики нуждается в мерах стимулирования, в том числе в проведении большего количества мероприятий в такой же деловой и дружеской атмосфере.

Затем Руфату Рустамзаде был вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Были вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club.

Отметим, что СEO Lunch ежемесячно проводятся в Азербайджане, Грузии и Казахстане, являются одним из ключевых инструментов для налаживания диалога между государственным и частным секторами, а также создают дополнительные возможности для общения в неформальной обстановке и налаживания новых деловых контактов с представителями компаний стран Каспийско-Черноморского и Балтийского регионов.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является Gazelli Group MMC.

Caspian European Club, объединяющий в своих рядах свыше 5000 компаний и организаций из 50 стран мира, был создан в июне 2002 года. Штаб-квартира Caspian European Club находится в Баку (Азербайджан). Также Caspian European Club имеет официальные представительства в Грузии и Казахстане, полномочных представителей в США, Германии, Польше и Чехии.