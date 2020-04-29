В Баку «сотрудник министерства» грозил коронавирусом, вымогая деньги - ФОТО

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В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 24-го отделения Управления полиции Низаминского района Баку задержан житель Джалилабадского района республики, ранее судимый Васиф Уршанов.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, он, представляясь сотрудником Министерства здравоохранения, обходил квартиры граждан в Низаминском районе и вымогал у них деньги под предлогом проведения дезинфекции от коронавируса.

Если люди отказывались, то он заявлял, что Министерство здравоохранения оштрафует их на 28 манатов.

По факту начато расследование. Полиция просит всех граждан, пострадавших от незаконных действий Васифа Уршанова, сообщить об этом на номер 102.

Тимур Рзаев, Э.Т.