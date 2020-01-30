В Баку сразу два автобуса попали в цепную аварию - ФОТО

На проспекте Зии Буниятова на кругу 3-го микрорайона произошло ДТП с участием сразу двух пассажирских автобусов.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, по предварительным данным, в притормозивший автомобиль марки Mercedes (госномер 90-LF-973) сзади врезался автобус марки Daewoo маршрута №211 (госномер 10-TG-263), принадлежащий İ-Qafqaz.

После чего в автобус маршрута №211 врезался принадлежащий компании Xaliq Faiqoğlu пассажирский автобус маршрута №85 (госномер 99-JP-595). В результате ДТП несколько пассажиров автобуса получили травмы.

Тимур Рзаев, Э.Т.