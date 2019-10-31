В Баку столкнулись 2 автобуса, пострадали 9 человек

В Сабунчинском районе города Баку столкнулись 2 автобуса, пострадали 9 человек.

Как сообщает АПА, авария произошла в поселке Ени Рамана.

Столкнулись работающие на территории поселка рейсовые автобусы №№ 106 и 214. В результате аварии 9 человек – Мамедова Рена Шукюр гызы (1950 г.р.), Мамедова Мулаим Танрыверди гызы (1959 г.р.), Алиева Хагигат Самед гызы (1960 г.р.), Агаева Тарана Сахиб гызы (1966 г.р.), Ахмедова Кямаля Аждар гызы (1967 г.р.), Аббасова Ясаман Ашраф гызы (1973 г.р.), Арихова Бахар Рафи гызы (1974 г.р.), Новрузова Шалала Гудрат гызы (1964 г.р.) и Ахмедова Арзу Тариэль гызы (1995 г.р.) были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

У Р.Мамедовой диагностирован перелом левой плечевой кости. Другие пострадавшие после оказания первой помощи отправлены на амбулаторное лечение.

По факту проводится расследование.