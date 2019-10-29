В Баку стоматолога искромсали ножницами и бросили в колодец - ПОДРОБНОСТИ

Генеральная прокуратура и Министерство внутренних дел Азербайджана распространили новую совместную информацию по факту убийства жителя Бинагадинского района Баку, 32-летнего Эльвина Хабибзаде, чье тело было обнаружено в 25-метровом колодце.

Как сообщает 1news.az, в нем говорится, что 16 октября в 6-е отделение Управления полиции Бинагадинского района обратилась гражданка Чичек Аскерова, которая сообщила, что 14 октября ее муж Эльвин Хабибзаде пропал без вести вместе со своим автомобилем BMW.

В ходе расследования автомашина была найдена в поселке Гызылдаш Гарадагского района. Во время осмотра салона криминалистами были обнаружены следы крови.

Поиски пропавшего продолжились, и 25 октября труп Э.Хабибзаде нашли на дне колодца в поселке Тюркан Хазарского района столицы. Извлекли его оттуда сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

По факту прокуратура Бинагадинского района возбудила уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») Уголовного кодекса АР.

Следствие установило, что к убийству причастны Сабухи Алекперов и его близкий родственник Рашад Фатуллаев, которые поспорили с Эльвином на семейно-бытовой почве.

Эти лица назначили Э.Хабибзаде «разборку» в поселке Сахиль Гарадагского района. В ходе нее, по словам С.Алекперова, Э.Хабибзаде оскорбил его семью, в ответ тот схватил владельца автомобиля за руки, а Р.Фатуллаев вытащил из кармана ножницы и вонзил их в горло Эльвину Хабибзаде, который от этого скончался на месте.

Затем преступники привезли тело убитого в Тюркан, где бросили в колодец, расположенный возле дачного участка деда С.Алекперова.

25 октября оба подозреваемых были задержаны. Следствие продолжается.

Тимур Рзаев, Э.Т.

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