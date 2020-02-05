В Баку суд освободил человека, угрожавшего женщине, одолжившей ему крупную сумму денег

Довольно противоречивое судебное решение Ясамальского районного суда Баку стало причиной прокурорского протеста.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Бакинской городской прокуратуры, следственным отделом Управления полиции Ясамальского района столицы в отношении Эльчина Джафарова, запугивавшего и угрожавшего гражданке А.Аллахвердиевой, требуя от нее списать его долг в размере 25 тысяч манатов, было возбуждено уголовное дело.

Так как Э.Джафаров скрылся от следствия, 18 января 2020 года он был объявлен в розыск и задержан сотрудниками полиции, 25 января Ясамальский районный суд принял решение о его аресте.

Но после обращения адвоката мера пресечения Эльчину Джафарову была изменена судом на домашний арест, после чего его освободили в зале суда.

Ясамальская районная прокуратура не согласилась с этим судебным решением и подала апелляционный протест на него.

Тимур Рзаев, Г.Р.