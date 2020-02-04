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В Баку трагически погиб сотрудник полиции – ФОТО

Сегодня в 17:27 ~ 1 минута на чтение 377
В Баку трагически погиб сотрудник полиции – ФОТО

Ночью 4 февраля на проспекте Микаила Усейнова в Сабаильском районе Баку (возле Дворца ручных видов спорта) произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили 1news.az в районном управлении полиции, житель Гянджи, сержант полиции Вусал Исмайлов на личном мотоцикле марки Suzuki (управляя им в неслужебное время), потеряв управление на повороте, выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате ДТП В.Исмайлов скончался на месте от полученных травм.

Погибший служил в Управлении государственной дорожной полиции Главного управления полиции Баку.

Тимур Рзаев, Г.Р.

ФОТО - АПА

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