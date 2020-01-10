В Баку у трейлера отказали тормоза, он летел под гору на огромной скорости – ВИДЕО

В Хатаинском районе Баку водитель многотонного автотрейлера чудом смог избежать трагедии и остаться живым.

Как сообщает 1news.az, на улице Рагиба Мамедова (на спуске от Украинского круга к радиозаводу) у трейлера марки DAF, занимающегося грузоперевозками, отказали тормоза, и он понесся на огромной скорости вниз по спуску.

Водитель трейлера, чтобы не протаранить здание, решил резко свернуть в поворот, и тем самым погасить скорость. Но трейлер все равно перевернулся, его груз рассыпался по дороге, также были снесены два столба освещения.

По факту ведется разбирательство.

Тимур Рзаев

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