1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В Баку угарным газом отравилась вся семья

Сегодня в 11:33 меньше минуты на чтение 144
В Баку угарным газом отравилась вся семья

В доме №48 по улице Искендерова в поселке Мардакян Хазарского района Баку минувшей ночью угарным газом отравилась семья.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, 35-летний глава семейства, его 32-летняя жена и дети – семилетняя девочка и пятилетний мальчик – отравились угарным газом и были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

Им была оказана первая медицинская помощь, состояние пострадавших удовлетворительное, они уже отпущены домой.

Тимур Рзаев, Э.Т.

WhatsApp

144

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены