В Баку угарным газом отравилась вся семья

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В доме №48 по улице Искендерова в поселке Мардакян Хазарского района Баку минувшей ночью угарным газом отравилась семья.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства здравоохранения АР, 35-летний глава семейства, его 32-летняя жена и дети – семилетняя девочка и пятилетний мальчик – отравились угарным газом и были доставлены в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра.

Им была оказана первая медицинская помощь, состояние пострадавших удовлетворительное, они уже отпущены домой.

Тимур Рзаев, Э.Т.