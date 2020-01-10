В Баку в субботу дождливо

В субботу, 11 января, в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода, утром местами туман, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью от +2 до +4, днем от +6 до +8.

Атмосферное давление составит 768 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в среднем 75-85%.

В районах Азербайджана в субботу днем преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди, в горной местности – снег. Местами будет туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью от -2 до +3, днем от +7 до +11, в горах ночью от -2 до -7, днем от -2 до +2.

Гидрометцентр отмечает, что, хотя слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 11 января в целом окажет благоприятное воздействие на метеочувствительных людей, однако высокая влажность воздуха может вызвать чувство дискомфорта.

Елена Остапенко, Г.Р.