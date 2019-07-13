В Баку в воскресенье пасмурно

В воскресенье, 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром в столице возможны осадки. Умеренный северо-западный ветер днем изменится на юго-западный.

Ночью температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 762 мм до 766 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра ожидаются дожди, в горах - снег, ночью и утром местами туман. Ветер будет дуть западным, местами сильный.

Ночью ожидается от 0-4 градусов, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Тимур Рзаев