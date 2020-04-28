В Баку вновь начинают штрафовать за незаконную парковку – ФОТО

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Восстанавливается обычный режим применения административных штрафов за нарушение правил остановки и стоянки автотранспортных средств на дорогах Баку.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Бакинского транспортного агентства Маис Агаев, так как после введения особого карантинного режима плотность движения транспорта в столице заметно уменьшилась, не работали многие объекты и магазины, с 21 марта временно было приостановлено применение административных мер (штрафов) за незаконную парковку.

«Однако поскольку с 27 апреля условия особого карантинного режима смягчены, открылись многие объекты и магазины, заметно увеличилась интенсивность движения автомобилей в столице, возросло и число фактов незаконной парковки, приводящей к пробкам и увеличению интервала движения автобусов.

Учитывая это, с пятницы, 1 мая, восстанавливается обычный режим применения административных штрафов за нарушение правил остановки и стоянки автотранспортных средств на дорогах Баку», - подчеркнул М.Агаев.

Тимур Рзаев, Э.Т.