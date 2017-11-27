В Баку во вторник без осадков, до +11

Во вторник, 14 января, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +2 до +4, днем - от +7 до +11, непосредственно в столице ночью - от +2 до +4, днем - от +8 до +10.

Атмосферное давление составит 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью в среднем будет равна 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана во вторник также преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от -3 до +2, днем - от +7 до +12, в горах ночью - от -1 до -6, в высокогорье - от -10 до -15, днем - от 0 до +5.

Гидрометцентр отмечает, что слабое колебание метеорологических показателей на Абшероне 14 января, а также близкая к климатической норме температура воздуха окажут благоприятное воздействие на метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.