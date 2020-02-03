В Баку водитель водит 50 лет без ДТП и нарушений – ВИДЕО

Дорожная полиция Баку наградила водителя, который с 1970 года водит автомобиль без ДТП и нарушений правил дорожного движения.

Как сообщил 1news.az заведующий отделом по связям с общественностью Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, 76-летний житель столицы Раджаб Гусейнов получил водительские права в январе 1970 года.

«Управляет автомобилем он с февраля 1970 года, то есть уже 50 лет. За полвека он поменял пять автомобилей, четыре раза менял водительские права. Но ни разу не совершал ДТП и ни разу не был оштрафован за нарушение правил», - подчеркнул В.Асадов.

Согласно приказу начальника Управления Государственной дорожной полиции Баку, полковника полиции Рашада Пириева, Раджаб Гусейнов за 50-летнее примерное вождение был награжден памятным дипломом и медалью.

Сам водитель советует всем быть внимательными за рулем и относится к машине как к живому существу, ухаживая за ней.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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