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В Баку временно изменяется маршрут двух автобусов

Сегодня в 20:51 ~ 1 минута на чтение 86
В Баку временно изменяется маршрут двух автобусов

В соответствии с ограничениями, которые возникнут в связи с ремонтными работами на улице имени Аббасгулу Аббасзаде, временно будет изменено направление маршрутов №3 и 31.

Как сообщили в пресс-службе Бакинского транспортного агентства, маршрут №3 ляжет по проспекту Парламент, улице Иззата Набиева, улице Микаила Мушфига, а затем по своей линии.

Что касается маршрута №31, то здесь пассажирские автобусы в направлении метростанции «Ичери Шехер» будут ехать по Бадамдарскому шоссе, улице Микаила Мушфига, затем по своей линии, а в направлении поселка Бадамдар – по улице Микаила Мушфига, Бадамдарскому шоссе и дальше по своей линии.

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