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В Баку задержан педофил, напавший на девочку

Сегодня в 17:07 ~ 1 минута на чтение 901
В Баку задержан педофил, напавший на девочку

В поселке Бина Хазарского района Баку задержан 30-летний педофил.

Как сообщил 1news.az руководитель пресс-службы Главного управления полиции Баку, майор полиции Эльшад Гаджиев, Ф.Н. (1990 года рождения) был задержан сотрудниками полиции за развратные действия в отношении 7-летней девочки. 

По факту следственным отделом Управления полиции Хазарского района возбуждено уголовное дело по статье 153.2 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), ведется следствие.

Отметим, что статья 153.2 предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок от года до двух лет, либо лишение свободы на срок от года до трех лет.

Тимур Рзаев, Г.Р.

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