В Баку задержан продавец фальшивых водительских прав – ФОТО

Баку задержан продавец фальшивых иностранных водительских удостоверений.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали водителя, жителя столицы, ранее судимого Эльчина Адыгезялова. В ходе обыска при нем было обнаружено поддельное водительское удостоверение Грузии (серии AH 14563430).

Было установлено, что удостоверение Э.Адыгезялов приобрел за 150 манатов у ранее судимого жителя Бинагадинского района Баку Эйваза Алиева, который также был задержан и на допросе признался, что поддельное удостоверение купил у некоего Рамина за 100 манатов.

Далее в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель Бинагадинского района столицы Рамин Агаев. В ходе обыска в его доме было обнаружено оборудование для изготовления фальшивых грузинских водительских удостоверений.

Главное управление по борьбе с организованной преступностью начало расследование.

Тимур Рзаев, Э.Т.