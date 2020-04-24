В Баку  задержаны киберпреступники-иностранцы: Использовали банкоматы как ловушку – ФОТО - ВИДЕО  

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Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана задержали граждан Болгарии Мариана Николова Стойчева и Владислава Цветанова Младенова, подозреваемых в совершении киберпреступлений против банковского сектора Азербайджана.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе МВД АР, было установлено, что граждане Болгарии, используя спецустройства, микросхемы и другие средства, взламывали различные банкоматы в Баку и, получая полную информацию о банковских картах, планировали переводить деньги со счетов граждан Азербайджана на свои счета, которые они открыли с помощью поддельных документов и сообщников в банках стран Европы.

Благодаря профессионализму сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью МВД преступление удалось вовремя раскрыть, предотвратив хищение средств.

По факту возбуждено уголовное дело, Стойчев и Младенов арестованы, ведется следствие.

Тимур Рзаев, Э.Т.