В бельгийском зоопарке родились два детеныша большой панды

В парк Pairi Daiza редкие большие панды, самка Фао Фао и самец Син Хуэй, были доставлены в 2014 году из Китая специальным рейсом грузового Boeing 767 компании DHL в сопровождении двух специалистов по работе с животными, ветеринара, а также со 100-килограммовым запасом бамбука. В 2016 году у Фао Фао родился ее первый детеныш.