В Белом доме прокомментировали резолюцию об импичменте Трампа

Резолюция, санкционирующая продолжение разбирательства с целью импичмента президента Дональда Трампа, которая была внесена членами Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии, не меняет нелегитимной сущности самого процесса. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Резолюция, выдвинутая спикером [Палаты представителей Конгресса США Нэнси] Пелоси, подтверждает, что импичмент, инициированный демократами в Палате представителей, являлся нелегитимным мошенничеством с самого начала, поскольку отсутствовало необходимое подтверждение путем голосования в палате", - утверждается в документе.

"Она [резолюция] продолжает это мошенничество, давая разрешение председателю [спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адаму] Шиффу, который постоянно врет американскому народу, провести новую серию слушаний, которые все равно не предполагают должного процесса для президента", - подчеркнула администрация. По их словам, "Белый дом в принципе лишен возможности участия" до тех пор, пока Шифф не подготовит "предвзятый доклад". Однако и после этого роль исполнительной ветви власти остается неясной, поскольку она никак не прописана.

"Резолюция никак не меняет того базового факта, что демократы в Палате представителей отказываются предоставить право на должный процесс для администрации", - говорится в заявлении.

Ранее демократы представили в Палате представителей резолюцию об импичменте Трампа. Официально этот документ внесен на рассмотрение нижней палаты Конгресса от имени Джеймса Макговерна (демократ, от штата Массачусетс), являющегося в ней председателем процедурного комитета. Резолюция предписывает ряду комитетов Палаты представителей продолжать свои расследования. Их цель - выяснить, "существуют ли достаточные основания для того, чтобы Палата представителей воспользовалась конституционными полномочиями подвергнуть импичменту президента Дональда Джона Трампа, президента Соединенных Штатов Америки". Нынешний американский лидер представляет Республиканскую партию.

В резолюции подтверждается, что расследования будут продолжать вести шесть комитетов: по разведке, финансовым услугам, иностранным делам, надзору и реформе, доходам и расходам, а также юридический. Как ожидается, на голосование в Палате представителей резолюция будет поставлена в четверг.

Детали процедуры

24 сентября Палата представителей, контролируемая Демократической партией, объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Поводом для этого послужили утверждения об оказании Трампом в июльском телефонном разговоре давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году.

Импичмент, согласно конституции США, предусматривает привлечение к ответственности путем отстранения от должности федеральных служащих, в том числе президента, если "они будут признаны виновными в измене, взяточничестве или других тяжких преступлениях и проступках". "Исключительной прерогативой" формулировать и выдвигать обвинение обладает Палата представителей. Конгрессмены проводят голосование за то, чтобы передать вопрос на рассмотрение своего юридического комитета, где проводится расследование обвинений. Если есть основания, то готовится фактическое обвинительное заключение.

После утверждения комитетом документ направляется на рассмотрение Палаты представителей полного состава. Для его утверждения требуется простое большинство голосов, которое при нынешней расстановке сил законодатели Демократической партии США теоретически могут набрать.

В случае утверждения обвинения передаются в Сенат Конгресса, где процедура превращается в судебный процесс. Палата представителей на нем фактически выступает стороной обвинения, а сенаторы выполняют роль членов суда присяжных. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов (не менее 67).

По этой причине при текущем составе Сената вероятность голосования в пользу импичмента фактически сводится к нулю. С начала текущего года республиканцы (по итогам ноябрьских промежуточных выборов) занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100.

Процедура импичмента главы государства инициировалась в истории США три раза. Этими президентами были Эндрю Джонсон (в 1868 году), Билл Клинтон (в 1998-1999 годах) и Ричард Никсон (в 1974 году). Однако Джонсон и Клинтон были оправданы верхней палатой Конгресса. Никсон же подал в отставку еще до начала слушаний.

ТАСС