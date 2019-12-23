В Центральной избирательной комиссии состоялась встреча с председателем ЦИК Украины

22 декабря председатель Центральной избирательной комиссии Мазахир Панахов встретился с председателем Центральной избирательной комиссии Украины Олегом Диденко, который примет участие в наблюдении за муниципальными выборами в нашей стране.

Как сообщили в отделе медиа и общественных связей Секретариата ЦИК, руководитель Центризбиркома Мазахир Панахов, поприветствовав гостей, выразил удовлетворение встречей, состоявшейся накануне муниципальных выборов, и рассказал о связях между высшими избирательными структурами двух стран. Председатель комиссии подчеркнул, что возглавляемая им организация придает значение связям с высшими избирательными структурами различных стран.

В свою очередь председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко выразил благодарность за приглашение и искренний прием. Он отметил, что Центральная избирательная комиссия Украины свой первый визит в новом составе совершает именно в Азербайджан. Затем О.Диденко поинтересовался ходом последних подготовительных работ к муниципальным выборам. Отвечая на вопросы коллеги, М. Панахов подробно проинформировал о шагах по обеспечению на высоком уровне активного и пассивного избирательного права граждан страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества между высшими избирательными структурами и вопросах, представляющих взаимный интерес.

АЗЕРТАДЖ