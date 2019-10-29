В центре Баку торжественно открылся новый магазин «Karolina Valiant» - ФОТО – ВИДЕО

26 октября состоялась торжественная церемония открытия нового «Karolina Valiant» - известного мультибрендового мехового бутика Азербайджана.

В самом центре города Баку, напротив Морского вокзала, в новом магазине, расположенном по адресу: улица Пушкина, 674 (1-й этаж отеля JW Marriott Absheron) созданы все условия для удобства покупателей – в новооткрывшемся магазине представлена высококачественная и самая модная меховая продукция.

В торжественном открытии приняли участие азербайджанские знаменитости - ведущие Заур и Гюнай Бахшалиевы, Наргиз Джалилова, Камиля Бабаева, Зумруд Бадалова, исполнители Теймур Амрах, Гюнай Ибрагимли, Севда Яхъяева, актриса Вафа Зейналова, стилисты Эльнур Гасанов, Сяма Гасанова и другие.

Всем гостям мероприятия очень понравился магазин, и они от души пожелали удачи руководству «Karolina Valiant» в дальнейшей работе.

С того момента, как вы окажетесь в новом магазине «Karolina Valiant», созданном для любителей мехов, каждая женщина почувствует себя особенной. «Karolina Valiant» - нереальное место для дам-любительниц мехов, здесь имеются все условия, чтобы они раскрасили свою жизнь, чувствовали себя в центре моды.

В новом магазине представлены различные модели в разнообразных стилях, поэтому выбор меха в «Karolina Valiant» для дам не составит труда.

Подчеркнем, что «Karolina Valiant» является официальным торговым представителем в Азербайджане таких европейских меховых брендов как «Brachi», «Rindi Furs», «Alessandro Bosso», «Langiotti», «Mala Mati Furs», «Gianfranco Ferre Furs», «Nanzari İnternational», «Lacombel», «Ciolini Furs», «Unifurs».

«Karolina Valiant», более десяти лет представляющая высококачественную продукцию на рынках Азербайджана и России - это магазины, где с большим вкусом выставлены аксессуары, женская и мужская одежда, изготовленная из кожи и меха. Здесь представлены качественные натуральные шубы и продукция из кожи, произведенные на фабриках в Италии, Испании, Германии, Греции, Америке, Канаде, России, Финляндии, Турции.

По словам менеджера магазина «Karolina Valiant» Эльнура Гасанова, один из главных приоритетов в «Karolina Valiant» - это высококачественное обслуживание: «Консультанты по продажам, наравне с представлением выставленной продукции своим клиентам, индивидуально помогают каждому покупателю в выборе верной модели. В нашем новом магазине мы всегда будем радовать наших дам новой меховой продукцией, демонстрируемой в известных городах мира. Думаем, что расположение этого нового магазина в центре города, в доступном месте еще больше облегчило задачу нашим дамам».

В коллекциях «Karolina Valiant» представлены только натуральные шубы и кожа, данная продукция, наравне с красотой, также обеспечивает тепло и удобство - если вы тоже хотите выглядеть красиво всегда, торопитесь приобрести эту стильную и модную меховую одежду.

Адреса: ул. Пушкина, 674 (1-й этаж отеля JW Marriott Absheron)) и Торговый центр Бина – Универмаг.

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Контактные номера: 012 446 90 90, 050 365 77 77 (whatsapp), 070 365 77 77 (whatsapp)

«Karolina Valiant» – «Ты всегда на высоте!»

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