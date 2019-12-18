В центре Баку водитель такси сбил мотоциклиста и врезался в подземный переход – ВИДЕО

На видеокамерах наблюдения запечатлено очередное дорожно-транспортное происшествие в центре Баку.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, на пересечении улицы Физули и проспекта Бюль-Бюля рядом с Дворцом Гейдара Алиева водитель мотоцикла выехал на «вафельницу» на красный свет.
В это время со стороны проспекта Бюль-Бюля на тот же участок выехало такси.
В результате, водитель такси сбивает мотоциклиста.
К счастью, мотоциклист был в шлеме и защитной одежде, поэтому не получил серьезных травм.
А такси, водитель которого после столкновения не справился с управлением, врезалось в основание подземного перехода.
Представляем вам видеокадры данного ДТП.
1news.az