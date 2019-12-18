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В центре Баку водитель такси сбил мотоциклиста и врезался в подземный переход – ВИДЕО

18 Декабря, 2019 в 21:55 ~ 1 минута на чтение 2354
В центре Баку водитель такси сбил мотоциклиста и врезался в подземный переход – ВИДЕО

На видеокамерах наблюдения запечатлено очередное дорожно-транспортное происшествие в центре Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Avtosfer.az, на пересечении улицы Физули и проспекта Бюль-Бюля рядом с Дворцом Гейдара Алиева водитель мотоцикла выехал на «вафельницу» на красный свет.

В это время со стороны проспекта Бюль-Бюля на тот же участок выехало такси.

В результате, водитель такси сбивает мотоциклиста.

К счастью, мотоциклист был в шлеме и защитной одежде, поэтому не получил серьезных травм.

А такси, водитель которого после столкновения не справился с управлением, врезалось в основание подземного перехода.

Представляем вам видеокадры данного ДТП.

1news.az

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