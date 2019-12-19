1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

Стрельба в центре Москвы: убиты несколько человек – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

Сегодня в 19:55 ~ 1 минута на чтение 834
Стрельба в центре Москвы: убиты несколько человек – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

 В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба. Неизвестный преступник открыл огонь из автомата Калашникова.

По предварительным данным, стрельбу открыли в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник ФСБ, изначально нападавших было трое — двое из них были убиты в приемной.

Пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

Телеграм-канал «112» пишет о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД.

По данным агентства «Москва», в перестрелке были ранены два человека, один из которых позже умер — его принадлежность к какому-либо ведомству агентство не уточняет.

«Медуза»

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек.

По данным, перестрелка произошла на площади Воровского.

В результате инцидента ранены двое сотрудников ФСБ.

В городе введен план «Сирена».

Lenta.ru

834

просмотра
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены