Стрельба в центре Москвы: убиты несколько человек – ВИДЕО – ОБНОВЛЕНО

В центре Москвы у здания ФСБ произошла стрельба. Неизвестный преступник открыл огонь из автомата Калашникова.

По предварительным данным, стрельбу открыли в приемной спецслужбы, после чего нападавший выбежал на улицу и продолжил стрелять там.

Как пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник ФСБ, изначально нападавших было трое — двое из них были убиты в приемной.

Пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.

Телеграм-канал «112» пишет о трех погибших сотрудниках ФСО, Mash сообщает об одном убитом сотруднике ГИБДД.

По данным агентства «Москва», в перестрелке были ранены два человека, один из которых позже умер — его принадлежность к какому-либо ведомству агентство не уточняет.

«Медуза»

В районе места происшествия на Лубянке сейчас так. Видео: Дмитрий Швец / Медиазона https://t.co/Ffr67rwQPh pic.twitter.com/F6UPOqM977 — Медиазона (@mediazzzona) 19 декабря 2019 г.

В центре Москвы неизвестные открыли стрельбу, пострадал человек.

По данным, перестрелка произошла на площади Воровского.

В результате инцидента ранены двое сотрудников ФСБ.

В городе введен план «Сирена».

Lenta.ru