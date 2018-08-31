В четверг на Абшероне тепло, без осадков

В четверг, 7 ноября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами слабый туман, ветер юго-западный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +9 до +13, днем - от +15 до +18, непосредственно в Баку ночью - от +10 до +12, днем - от +16 до +18.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в четверг также преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от +5 до +10, днем - от +17 до +22, в горах ночью - от +1 до +6, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр отмечает, что 7 ноября на Абшероне будет преобладать температура, близкая к климатической норме, что на фоне слабого колебания метеорологических показателей благоприятно отразится на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.