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В четверг погода на Абшероне испортится, будет ветрено и дождливо

Сегодня в 14:27 ~ 1 минута на чтение 190
В четверг погода на Абшероне испортится, будет ветрено и дождливо

В четверг, 31 октября, в Баку и на Абшероне временами ожидаются осадки, которые усилятся ночью и утром.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, в течение дня будет преобладать северо-западный ветер, временами порывистый.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +11 до +14, днем - от +15 до +18, непосредственно в Баку ночью - от +12 до +14, днем - от +16 до +18.

Атмосферное давление будет немного выше нормы – 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в четверг также дождливо, в некоторых северных и прибрежных районах осадки могут быть интенсивными. Ночью и утром местами туман, ветер преимущественно западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +14, днем - от +17 до +22, в горах ночью - от +3 до +7, днем - от +8 до +11.

Гидрометцентр отмечает, что резкое ухудшение погодных условий на Абшероне 31 октября на фоне усиления ветра и снижения температуры воздуха может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. 

Елена Остапенко, Э.Т.

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