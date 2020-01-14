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В декабре на «горячую» линию 146-2 Минобразования поступило 33 обращения

Сегодня в 18:03 ~ 1 минута на чтение 217
В декабре на «горячую» линию 146-2 Минобразования поступило 33 обращения

В декабре на «горячую» линию 146-2 министерства образования поступило 33 обращения.

Эти обращения, поступившие из школ Баку, Сумгайыта, Мингячевира, Гянджи, Лянкяранского, Бардинского, Товузского, Огузского, Лерикского, Саатлинского, Физулинского, Хачмазского, Гедабейского и Зангиланского районов в основном связаны с конфликтными ситуациями между учителями и учащимися.

По поручению министерства, обращения были на месте рассмотрены с участием учащихся, их родителей и учителей. Случаи, в которых факты, изложенные в обращениях, нашли свое подтверждение - в Мингячевирской школе №7 и школе села Мамуста Лянкяранского района были вынесены на обсуждение педсовета этих школ.

За недочеты, проявленные в служебной деятельности, двоим ответственным лицам были объявлены выговоры, два материала были направлены в правоохранительные органы, расследование продолжается.

1news.az

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